Abusi e violenze: gli orrori di Forteto

La comunità agricola 'Il Forteto', attiva nel comune di Vicchio, in Mugello, provincia di Firenze, fu creata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi. L'obiettivo era quello di dar vita a una comunità produttiva e alternativa alla famiglia tradizionale, tanto che Fiesoli bandisce i rapporti eterosessuali. Ben presto alla comunità del Forteto arriveranno in affido giudiziario anche minori con situazioni familiari problematiche. E per molti ragazzi, come hanno accertato le inchieste giudiziarie, quella cooperativa agricola si rivelò una comunità-setta degli "orrori". Inizialmente composta da 33 giovani, la comunità nel corso degli anni è cresciuta fino a diventare un'importante realtà economica del Mugello. Ma, per le inchieste giudiziarie che l'hanno vista coinvolta, le cronache hanno parlato di comunità-setta e comunità-lager.

Nel 1978 Rodolfo Fiesoli, conosciuto come "il profeta" della comunità, fu arrestato per violenza sessuale, corruzione di minorenne e maltrattamenti. Restò in carcere per quasi tre mesi per violenza sessuale e maltrattamenti. Con lui venne processato anche Goffredi.

Nel 1985 'Il Forteto' lascia Bovecchio e si sposta sul confine tra Vicchio e Dicomano, dove ancora ha sede la cooperativa agricola. Nel 1985 divenne definitiva la condanna per Fiesoli e Goffredi: due anni il primo, 10 mesi il secondo. Anche dopo la condanna Fiesoli continuò a guidare la comunità. La condanna poi passò 'nell'oblio', per vari motivi, ancora oggi oggetto di discussioni e polemiche, tanto che alla comunità del Forteto furono nuovamente affidati altri minorenni in affido.

Nel 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo condanna l'Italia per l'affidamento di due minori al Forteto, strappati alle cure della madre.

Il 22 dicembre 2011 Fiesoli viene arrestato di nuovo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti. L'inchiesta parte dalle denunce di decine di persone accolte al Forteto. Nelle indagini furono coinvolti molti collaboratori del "profeta".

Nel 2013 la Procura di Firenze chiede e ottiene il rinvio a giudizio per 23 componenti del Forteto, Fiesoli compreso. Nell'ottobre 2013 iniziò il processo a Fiesoli e agli altri componenti della comunità.

In contemporanea il Consiglio regionale della Toscana ha istituito una commissione d'inchiesta (presiedente da Stefano Mugnai di Forza Italia) per far luce sui motivi degli abusi perpetrati nella comunità a cui sono stati affidati numerosi minori nel corso degli anni. Una seconda commissione regionale d'indagine (presieduta da Paolo Bambagione del Pd) ha svolto il suo lavoro nel 2016.

Il 17 giugno 2015 il Tribunale di Firenze ha condannato Fiesoli a 17 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti e abusi sessuali su minori. Con la stessa sentenza, il Tribunale ha condannato altri 14 imputati: tra di essi, Luigi Goffredi a 8 anni, considerato "l'ideologo" della comunità-setta, e Daniela Tardani a 7 anni, entrambi stretti collaboratori di Fiesoli. Sette le assoluzioni in primo grado.

Il 15 luglio 2016 la Corte d'Appello di Firenze ha condannato Fiesoli a 15 anni e 10 mesi di reclusione, mentre Goffredi è condannato a 6 anni di reclusione. Per entrambi le pene erano state ridotte per la prescrizione delle accuse per alcuni episodi contestati. Condanne ridotte anche per gli altri 8 imputi, 6 gli assolti.

Tra gli assolti Stefano Pezzati, ex presidente della cooperativa agricola Forteto, che in primo grado aveva invece avuto 4 anni e mezzo, l'ex presidente dell'associazione 'Il Forteto' Silvano Montorsi, a cui il Tribunale aveva inflitto una pena di 3 anni e mezzo, e Stefano Sarti, che aveva avuto 3 anni. Pena ridotta da 7 a 3 anni e due mesi a Daniela Tardani.

Il 22 dicembre 2017 la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva per Fiesoli, che oggi è stato arrestato. Per Goffredi è scattata la prescrizione.

La Cooperativa Agricola Il Forteto, si legge in una nota, "prende atto della decisione della Suprema Corte di Cassazione la quale non ha accolto, tra le altre, l'impugnazione della Cooperativa medesima, confermando la condanna del responsabile civile". A questo proposito la coop del Forteto ricorda che "pur essendo condannata in solido con altri soggetti, la Cooperativa ha già corrisposto il totale delle provvisionali immediatamente esecutive liquidate dai giudici di merito, come è ovvio, a favore dei soggetti che la Corte d'Appello aveva individuato quali unici legittimi beneficiari del risarcimento. Deve precisarsi che la condanna fa riferimento a fatti risalenti ad un tempo nel quale la Cooperativa aveva una diversa organizzazione e governance".

"Il presidente fin dal giugno 2015 e l'attuale Consiglio di Amministrazione, rinnovato dall'aprile 2016, sono soggettivamente del tutto estranei alle vicende per cui è stato istruito il processo - precisa la nota - Pur rammaricandosi per non avere visto accolte le proprie ragioni in sede giudiziaria, la Cooperativa Agricola Il Forteto si augura si possano ricreare le condizioni per il rilancio di una realtà produttiva che occupa circa 100 addetti e che svolge un ruolo di primo piano nella filiera del settore ovicaprino regionale".