Carlo Cracco si sposa

(Fotogramma)

Quasi dieci anni d'amore, due figli e, ora, il matrimonio. Carlo Cracco e Rosa Fanti convoleranno a nozze nel 2018. L'atto è stato pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Milano. Nel documento si legge l'intenzione di sposarsi, ma la data ufficiale ancora non c'è. Dalla richiesta la coppia ha sei mesi per decidere quale sarà il giorno più bello. Per lo chef stellato sono le seconde nozze. Dal primo matrimonio aveva avuto due figlie. Qualche mese fa Cracco si è preso una pausa da Masterchef, lo sostituisce la collega Antonia Klugmann, spiegando di volersi dedicare ad altri progetti lavorativi e personali.