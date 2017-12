Identificato il cadavere ritrovato nella valigia

Sono stati identificati i resti umani contenuti nella valigia abbandonata in una strada vicina al casello di Santhià. Gli accertamenti tecnici condotti sul corpo rinvenuto lo scorso 4 novembre nelle campagne di Alice Castello hanno permesso di stabilire l’identità della vittima. Si tratta di una donna di 54 anni la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari il 16 ottobre 2016 e della quale non era stata più rinvenuta alcuna traccia.

La donna, che viveva da sola nel piccolo centro della bassa vercellese e che non svolgeva alcuna attività lavorativa, non diede più alcuna notizia di sé e le ricerche, diramate nell’immediatezza, risultarono vane. Ora proseguono gli accertamenti scientifici, da parte del Ris Carabinieri di Parma e del medico legale per verificare se sia possibile ricavare ulteriori elementi utili a far luce sulle cause della morte