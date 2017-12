Si masturbava davanti alle ragazzine: arrestato 25enne

(Foto Fotogramma)

Individuava le ragazzine, le seguiva e poi si masturbava davanti loro, costringendole ad assistere. La Squadra mobile di Ragusa, avviate nel mese di agosto, ha arrestato, con l'accusa di corruzione di minorenni, Sergio Firrincieli, 25 anni. Sarebbero oltre 15 le vittime, tutte minori di 14 anni, del molestatore seriale che già in passato era stato denunciato per atti osceni e colpito da un avviso orale del questore di Ragusa.

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia di alcune ragazze e il caso più grave ha riguardato due minorenni che, in pieno centro, sono state seguite da Firrincieli il quale le ha raggiunte e costrette ad assistere al suo atto di autoerotismo.

Sempre lo stesso il modus operandi: il molestatore frequentava i luoghi di ritrovo dei giovanissimi, da villa Margherita a piazza San Giovanni passando per il Mc Donald's, puntava le sue vittime e quando queste si spostavano in un luogo meno affollato, si abbassava i pantaloni e si masturbava.

In alcuni casi, evidenziano gli investigatori, "per non far scappare le vittime, le ha costrette all'interno di veicoli a loro in uso, come nel caso di tre ragazzine che si erano rifugiate all'interno di una minicar". In un'altra occasione, Firrincieli si sarebbe seduto di fronte ad alcune ragazzine che stavano mangiando un panino in un fast food e si sarebbe masturbato fissandole.

Le indagini, durate alcune mesi, hanno permesso di tracciare, grazie anche al supporto della polizia scientifica, un preciso identikit del molestatore riconosciuto da una decina di vittime che hanno raccontato agli agenti gli atti osceni nei minimi particolari.

Dopo il suo arresto, Firrincieli, che si trova ai domiciliari, ha ammesso le proprie responsabilità: "Credo di dovermi fare assistere da un medico - ha detto agli agenti - perché sento di avere qualche problema".