Meteo, delusione a Natale

Delusione meteo a Natale. Almeno per chi ama il 'Natale imbiancato', con copiose nevicate. I due giorni prìncipi del mese di dicembre ossia Natale e Santo Stefano, saranno infatti caratterizzati dalla presenza dell'alta pressione. Ecco l'analisi degli esperti del sito ilmeteo.it

25 DICEMBRE - Anticiclone sull'Italia, ma correnti più umide di Libeccio interessano il mar Ligure e l'alto Tirreno. Più nubi saranno presenti su tutto il Nord e le regioni centrali tirreniche e in Umbria, ma con scarse precipitazioni, se non deboli e sparse, segnatamente su Liguria e alta Toscana. Sul resto delle regioni il tempo sarà buono con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili nebbie, localmente diffuse sulla Pianura padana e in Toscana.

26 DICEMBRE - Cielo coperto al Nord e al Centro con precipitazioni, deboli sulle regioni tirreniche, occasionali al Nordest, moderate o forti in Liguria, moderate al Nordovest. Peggiora sulla Sardegna occidentale con temporali, infine anche sulla Campania con piovaschi. Sole sul resto del Sud. Neve sulle Alpi sopra gli 800 metri circa, in Appennino dai 1300 metri.

TEMPERATURE - Valori massimi stazionari su tutte le regioni, minime in aumento di qualche grado.