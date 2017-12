INAUGURAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA ALL'OSPEDALE SAN CARLO (MATT CORNER, MILANO - 2015-04-27) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

"E' stato un episodio spiacevole, nonostante tutto vogliamo pensare che possa essere servito a qualche bimbo che ne ha bisogno oppure che abbia soddisfatto un grade desiderio". Così, all'Adnkronos, la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Borea di Sanremo commenta un furto di regali di Natale destinati ai piccoli pazienti, avvenuto all'interno del reparto pediatria del nosocomio.

Ancora sconosciuti gli autori del gesto, definito dalla Direzione Generale dell'ospedale un "atto ignobile" perché colpisce i piccoli destinatari dei pacchi dono, regalati da genitori di degenti, ex degenti ma anche privati e associazioni. I fatti risalgono ad un paio di giorni fa. "Ci risulta sia sparito un solo regalo di Natale - spiegano ancora dalla direzione sanitaria - tra quelli, e sono tanti, che ci hanno mandato diverse associazioni. Ci sono tanti bambini in questi giorni, nei reparti c'è molto via vai e dispiace, qualcuno forse avrà pensato di portar via qualcosa". Sul caso sono in corso approfondimenti interni da parte della Asl di riferimento.