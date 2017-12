Allarme smog, blocco auto a Milano e Torino

(Fotogramma)

Dal 26 dicembre blocco delle auto inquinanti a Milano. A quanto si legge sul sito del Comune, da oggi, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8.30 alle 12.30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa.

Limitazioni alla circolazione ai veicoli diesel euro 3 ed euro 4 anche a Bergamo, dopo che negli ultimi giorni i livelli di PM10 sono stati superiori ai limiti di legge (50 ug/m3). In particolare, stop alle auto euro 3 e 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30, stop alla circolazione dei veicoli euro 3 diesel ad uso commerciale dalle 8.30 alle 12.30. Queste misure si aggiungono al fermo, disposto da Regione Lombardia, già vigente dei veicoli euro 1, 2 diesel e degli euro 0 benzina, già in vigore dallo scorso 1 ottobre. Sono previste anche limitazioni all'uso delle biomasse (stufe a legna e a pellet): stop all'uso di stufe e camini chiusi di classe ambientale inferiore alle 3 stelle (se si dispone di un altra modalità di riscaldamento).

Scatta domani anche a Torino il blocco dei veicoli privati diesel euro 0, 1, 2 , 3, 4, 5 e benzina, gpl e metano euro 0 per il superamento dei livelli consentiti di PM10. In particolare, il Comune ha disposto lo stop dalle 8.00 alle 19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone e dalle 8.30-14.00 e 16.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare).