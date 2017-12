Gesù nero nel presepe, scoppia la polemica

Dal profilo Facebook del sindaco di Viareggio

"A Viareggio la tradizione ha dovuto cedere alla strumentalizzazione. Non c'è dubbio che Gesù rappresenti tutti i cristiani, e certo, ogni modalità con la quale egli viene rappresentato non è un problema. Ma mi chiedo se sia giusto strumentalizzare così una tradizione della nostra cristianità. La palese ostentazione di buonismo a fine propagandistico è evidente dato che a nessuno sfugge che il bambin Gesù abbia un colore della pelle diverso da quella di Giuseppe e Maria". Lo scrive su Fb Elisa Montemagni, consigliere regionale della Lega in Toscana, pubblicando la foto del presepe di Viareggio con un Gesù bambino dalla pelle nera.

Scrive su Fb il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro: "Gesù Bambino nero a Viareggio. Visto che i Gesù bambini bianchi qualche genio se li portava via appena messi, un’anima buona ne ha portato uno nero, per vedere se rubano anche quello. Magari un ladro pentito, o un cittadino anticonvenzionale che ha visto la culla vuota. Non si può mai sapere, a Natale succedono le cose più strane".