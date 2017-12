Si schianta con l'auto contro un pilone: muore 23enne

(Fotogramma)

Cagliari, 26 dic. – (AdnKronos) – Incidente mortale nel corso della notte sulla nuova Ss 554, in territorio del comune di Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari. Intorno alle 3 la Polizia stradale e i vigili del fuoco sono intervenuti per la chiamata di un automobilista che segnalava un’auto che si era schiantata contro un pilone del cavalcavia. All’interno di una Fiat Punto bianca c’era il cadavere di un 23enne. I poliziotti e il 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sembra, secondo la prima ricostruzione, che possa trattarsi di un gesto volontario.