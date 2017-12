Trovato cadavere sull'argine del Tronto

(Fotogramma)

Il cadavere di un uomo dall’apparente età di 55 anni è stato scoperto nella tarda mattinata lungo l’argine del fiume Tronto, alla periferia di Controguerra (Te). L’uomo aveva addosso dei vestiti e da una prima ricognizione non risultava bagnato e non presentava segni di violenza. Aspetto questo non trascurabile per gli inquirenti.

Sul posto hanno operato i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, che hanno trovato poco distante alcuni degli effetti personali dell’uomo, come coperte e un piccolo giaciglio, tutti elementi che porterebbero a ritenere che possa trattarsi di un senzatetto. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Sant’Omero e forse già domani potrebbe essere eseguita l’autopsia.