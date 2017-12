Bomba d'acqua su Roma

(Adnkronos)

Roma sotto il diluvio. Pioggia, tanta pioggia, vento, grandine e 'fiumi' su strade e marciapiedi.

Una vera bomba d'acqua si è abbattuta sulla capitale nel primo pomeriggio, con allagamenti e fuggi fuggi della gente che cercava riparo in androni e negozi.

A causa del maltempo e in seguito alla forte grandinata, a quanto si apprende dalla sala operativa dei vigili del fuoco, sono caduti alberi in diverse zone della città. Al momento non risultano feriti ma alcune auto sono state danneggiate dalla caduta di alberi o rami, come a Mostacciano, dove questa mattina diverse auto parcheggiate sono state colpite da un grosso tronco. Un albero è caduto anche sulla via Flaminia all’altezza del km 53+900 in direzione di Terni.