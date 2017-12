Torino, ambulanza fuori strada: morto il paziente

Grave incidente stradale in serata nel Canavese. Per cause ancora in corso di accertamento, un'ambulanza che stava trasportando un anziano colpito da malore, è precipitata in una scarpata. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'ambulanza mentre stava recandosi in ospedale è uscita di strada forse a causa del manto stradale ghiacciato. Nell'incidente il personale a bordo del mezzo di soccorso ha riportato solo lievi ferite, per l’anziano già in condizioni critiche non c’è stato nulla da fare. E' infatti deceduto forse per una crisi cardiaca. Sull’incidente indagano i carabinieri.