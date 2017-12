Decapitato il Bambino Gesù nella cattedrale di Carpi

(Foto Wikipedia)

Nuovo atto di vandalismo nei confronti di un simbolo del Natale. E' stato decapitato il Bambino Gesù nel presepe della cattedrale di Carpi. Il vescovo, monsignor Francesco Cavina, promette tolleranza zero nei confronti degli autori dell'atto vandalico e chiede: "A chi ha fatto del male quel Gesù Bambino per essere così profondamente danneggiato in quel modo?. Questo gesto ci amareggia molto: faremo davvero tutto il possibile per scoprire chi è il responsabile di questo atto ignobile. Ciò che mi conforta sono le tantissime manifestazioni ed espressioni di solidarietà che le persone hanno da subito dimostrato".

Il presule ricorda poi le parole di papa Francesco all'udienza generale sul fatto che in Europa è in atto uno 'snaturamento' del Natale: "Queste parole devono fare riflettere, perché l’insegnamento di Gesù Cristo e ciò che il Natale rappresenta sono patrimonio di tutti, indistintamente. Per questo, se da un lato conforta la spontanea vicinanza di moltissime persone, dall’altro lato preoccupa e dispiace il silenzio di tanti altri".