Omicidio a Palermo, anziano trovato morto in casa

Omicidio a Palermo. Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato scoperto ieri pomeriggio dai carabinieri in un appartamento in via Demetrio Camarda, alla Zisa. L'uomo era riverso a terra in una pozza di sangue. Secondo le prime informazioni sarebbe stato vittima di una violenta aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche del Comando provinciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia San Lorenzo.