Si ribalta pullman a Villa San Giovanni: gravi due donne

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6 nei pressi dello svincolo dell’Autostrada A2 di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, dove un pullman della Baltur, partito da Urbino con a bordo 45 persone e diretto a Catania, si è ribaltato sul fianco sinistro.

Quindici passeggeri sono stati trasportati in ospedale, fra cui due donne ricoverate in prognosi riservata, che non sarebbero in pericolo di vita. L'autostrada è rimasta chiusa al transito per circa 40 minuti. Sono in corso da parte della Polizia Stradale di Villa San Giovanni gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.