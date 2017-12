Rogo in casa: morti madre e 2 figli

(Fotogramma)

Una donna di 80 anni e i suoi due figli sono morti in un incendio divampato in un'abitazione a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Si indaga sulle cause dell'incendio che, secondo una primissima ipotesi sulla quale i militari stanno ancora lavorando, potrebbe essere stato appiccato dal figlio minore che soffriva di crisi depressive.