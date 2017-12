Cortina nel caos: intrappolati in auto sotto la neve

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono rimasti intrappolati in auto, sotto la neve, caduta per oltre mezzo metro, tanto da essere costretti ad abbandonare le vetture in strada e incamminarsi a piedi. Ieri a Cortina d'Ampezzo tanti automobilisti si sono ritrovati in balia della neve. In particolare, sulla statale 51 di Alemagna, i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso agli automobilisti in viaggio per trascorrere il Capodanno nella cittadina veneta.

La fitta coltre bianca ha provocato anche la caduta di alberi e rami, tanto da far intervenire i pompieri per rimuoverli dalla strada. I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla rimozione delle auto lasciate in via Faloria a Cortina. In totale si sono registrati una cinquantina di interventi per la neve caduta su tutte le Dolomiti venete e il rischio valanghe è sempre presente.