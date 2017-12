Perde casa e minaccia di darsi fuoco

(Foto Fotogramma)

Minaccia di darsi fuoco e gettarsi nel vuoto dopo aver perso la sua casa a un'asta giudiziaria. A denunciare all'Adnkronos quanto sta accadendo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è il leader dei Forconi, Mariano Ferro. "A San Cataldo stanno cercando di buttare fuori dalla propria abitazione una famiglia che sta cercando di difendere la propria casa persa dopo un'asta giudiziaria, 'tolta' per appena diecimila euro - racconta FErro - Uno dei componenti della famiglia sta buttando mobili e suppellettili dalla finestra e minaccia di darsi fuoco con la benzina e di gettarsi nel vuoto. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco e forze dell'ordine che cercano di far desistere l'umo dal suo intento".

Per il leader dei Forconi che si augura che "non avvenga una tragedia", la "scandalosa questione delle aste giudiziarie va assolutamente risolta".