"Stelline pericolose come tutti i botti"

Fotogramma

Le ‘stelline’ di capodanno sono pericolose come tutti i fuochi d’artificio “bruciano a 300 gradi”, avverte l’Agente Lisa, la poliziotta virtuale, sulla sua pagina web. “Una temperatura sufficiente – spiega - a provocare un'ustione o a far bruciare ad esempio le tende di casa, visto che si usano spesso al chiuso.

Occorre quindi una certa cautela nel maneggiarle esattamente come tutti i fuochi d'artificio che sono spettacolari ma potenzialmente pericolosi, soprattutto se usati in maniera impropria”, sottolinea l’agente Lisa riproponendo i consigli dei poliziotti del Nucleo artificieri di Pescara “che come in altre parti d'Italia durante il periodo delle festività vedono raddoppiare i loro interventi per fare in modo che il Capodanno sia solo una festa senza corse al pronto soccorso”.

I "petardi", rilevano gli agenti artificieri di Pescara, non possono essere venduti, ceduti, accesi, trasportati da minori di 18 anni. I fuochi d'artificio vanno conservati in luoghi freschi e asciutti. Non vanno mai modificati per come sono stati concepiti, non si devono svuotare e con la polvere costruirne uno più grande ad esempio, perché l'esplosione che ne deriva potrebbe essere più pericolosa di quello che si ritiene.

Non va mai tentata la riaccensione o la raccolta di un petardo inesploso, sottolineano gli esperti. Mai gettare petardi accesi dentro un contenitore perché l'esplosione potrebbe generare un "effetto schegge". Infine, si raccomandano gli esperti “massimo rispetto per i nostri amici animali che ogni anno subiscono il trauma dei forti rumori, fischi, botti e crepitii dei nostri fuochi d'artificio. A noi questi rumori magari divertono e mettono allegria, a loro per niente”.