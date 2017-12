Morta Sofia, simbolo del caso Stamina

La piccola Sofia con la mamma. Foto da Facebook

"Ieri sera la nostra piccola straordinaria bambolina Sofia è volata in cielo direttamente dalle braccia di mamma e babbo. Ora per lei non esiste più dolore, c'è solo l'amore". Tutto il dolore dei due genitori, mamma Caterina e il papà Guido, si sente nel drammatico post, scritto su Facebook, per annunciare al mondo la morte della loro figlia Sofia. La piccola, malata di leucodistrofia metacromatica, era diventata il simbolo per la lotta all'accesso del metodo Stamina di Davide Vannoni. La bimba era stata sottoposta a delle infusioni dagli Spedali Civili di Brescia, prima che il metodo ricevesse due pareri negativi dalle commissioni ministeriali. "Per chi volesse salutare insieme a noi la nostra bambina comunicheremo i dettagli della cerimonia non appena potremo. Grazie a tutti quelli che l'hanno amata e a tutti quelli che la ricorderanno nelle loro preghiere. Cate e Guido".