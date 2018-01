Muore carbonizzato di fronte al caminetto dopo il veglione

Tragedia dopo i festeggiamenti di Capodanno a Flumini di Quartu (Cagliari) per una fatalità. Un uomo di 52 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morto carbonizzato nel corso della notte in una villetta del litorale in località Su Sciopadroxiu dove stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno in compagnia di amici. Dopo la cena e i festeggiamenti l’uomo si sarebbe addormentato di fronte a un caminetto con indosso un plaid che avrebbe preso fuoco a contatto con le braci del cammino, uccidendolo, probabilmente a causa delle esalazioni tossiche, poi la stanza è stata avvolta dalle fiamme, carbonizzandolo. Il corpo è stato trovato stamani dagli amici che hanno avvisato il 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto gli agenti del commissariato di Quartu, insieme al medico legale, che stanno sentendo le testimonianze.