Reggio Emilia, ricatta 13enne con video hot

(Fotogramma)

Con l’accusa di atti sessuali con minorenne e pedopornografia minorile i carabinieri della stazione di Guastalla hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 20enne residente nella bassa reggiana. Secondo quanto raccontato agli investigatori da una ragazzina di nemmeno 14 anni l'uomo, con cui lei aveva allacciato un'amicizia virtuale, aveva minacciato di diffondere un video hot registrato a sua insaputa durante una videochiamata su Whatsapp se non avesse acconsentito a incontrarlo di persona. Bloccare il contatto non è bastato: lui ha continuato a cercarla insistendo nella sua richiesta e, per far intendere i suoi propositi, ha inviato il video a due amici in comune. A questo punto però la ragazzina ha raccontato tutto ai genitori, che hanno attivato i carabinieri della stazione di Guastalla.

Raccolta la denuncia, i Carabinieri hanno avviato le indagini, risalendo anche al video registrato di nascosto e usato per ricattare la minore. “O mi incontri o diffondo il video in rete”, la minaccia del 20enne, che, secondo quanto accertato dai militari, non avrebbe esitato a inviare il filmato a due suoi contatti che la ragazzina conosceva, il tutto con il probabile intento di lasciarle intendere che non stava scherzando. Invii che, come verificato, non hanno tuttavia avuto ulteriori seguiti. Il 20enne è stato denunciato.