Schianto in autostrada: muore 19enne

Un morto e sette feriti la scorsa notte poco prima della mezzanotte sull’autostrada Torino Aosta. Nello scontro tra un pullman e un minibus ha perso la vita una giovane 19enne mentre quattro feriti, tre diciassettenni e una diciannovenne sono ricoverati in ospedale ad Aosta in prognosi riservata. Altri tre giovani sono in pronto soccorso per accertamenti. Le vittime dell’incidente , tutte residenti nel milanese, viaggiavano sul minibus in direzione di Aosta. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. L’autostrada è rimasta chiusa da Chatillon a Aosta Ovest in entrambe le direzioni fino alle 3.