Tir in fiamme, la colonna di fumo sulla A21

"14:30, incidente stradale tra due mezzi pesanti e un’autovettura sulla #A21, km. 234". E' quanto scrivono su Twitter i Vigili del Fuoco, precisando che si è incendiata "un’autocisterna trasportante 50 mc di gasolio".

Nel pomeriggio, il filmato della densa colonna di fumo provocata dalle fiamme che hanno distrutto l'autocisterna era stata postata su Facebook anche da alcuni utenti.

"Quattro mezzi pesanti e un’auto coinvolte - informa poi la polizia sempre su Twitter - disagi per la viabilità per chiusura autostrada in entrambi sensi di marcia". Il mezzo pesante ha preso fuoco, coinvolgendo camion e automobili nel tratto del comune di Montirone, all'altezza del ponte 217 tra lo svincolo Brescia Sud e Brescia Centro.

