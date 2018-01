Segregata e frustata da compagno, figlia la salva

(Fotogramma)

Una donna è stata salvata dalla figlia 15enne: è stata proprio la minorenne a metterla al riparo dalla violenza del compagno, il quale la notte di Capodanno l'ha segregata e picchiata in un locale in disuso - utilizzato dall'uomo come domicilio - nel centro di Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano.

La donna, 33 anni, ha inviato dei messaggi di richiesta d'aiuto all'adolescente, la quale ha chiamato la polizia e ha accompagnato le volanti del Commissariato sul luogo, dove sospettava si potessero trovare la madre e il suo aggressore.

L'uomo, già con precedenti di polizia, è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona, lesioni e minacce aggravate. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel locale in via XXV Aprile, dopo aver sentito le urla della vittima, hanno trovato il 47enne con una cintura dei pantaloni tra le mani. La vittima, trovata con il viso tumefatto intorno alle ore 13, ha raccontato le percosse e le minacce di morte.