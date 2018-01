Smog alle stelle, stop auto a Roma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

''Da domani mercoledì 3 a venerdì 5 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore 20.30,blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza, previste dalla legge per l'inquinamento da polveri sottili''. Lo comunica il Campidoglio.

''Il blocco nella Fascia Verde il giorno 3 gennaio riguarderà ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Nei giorni 4 e 5 gennaio lo stesso divieto riguarderà anche le auto a gasolio EURO 3. Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza si aggiungono alle categorie già bloccate in modo permanente: autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO 1 e EURO 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) PRE EURO 1, EURO 1 e EURO 2. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell'Ordinanza Sindacale che si può reperire on line all'indirizzo http://www.comune.roma.it/ambiente''.

''Inoltre, gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio''.