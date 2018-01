Travolta da onda in Costiera Amalfitana: morta turista

(Foto di repertorio)

Tragedia a Praiano, in Costiera Amalfitana. Una donna veneta di circa 60 anni è morta dopo essere stata risucchiata da un'onda mentre faceva trekking insieme al marito e a una coppia di amici.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai Carabinieri di Amalfi, intervenuti insieme alla Guardia Costiera, i quattro turisti, in abbigliamento da trekking, stavano passeggiando su una passerella alta circa 4 metri sul livello del mare. Un'onda particolarmente alta ha invaso la passerella risucchiando in mare tre turisti, mentre il quarto si è tuffato nelle acque agitate per cercare di salvare gli amici. La donna però purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta.

Il corpo è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera intervenuti sul posto. La causa del decesso verrà stabilita dall'esame che effettuerà il medico legale sulla salma.