Roma, cadono due alberi: "Tragedia sfiorata"

Una delle foto pubblicate su Facebook dalla consigliera Pd Giulia Tempesta

"Ennesima tragedia sfiorata nella notte nel quartiere Prati dove due grossi pini sono caduti all'improvviso tra via Cola di Rienzo e Piazza della Libertà, all'altezza del Lungotevere". Lo denunciano in una nota Giulia Tempesta, consigliera del Partito Democratico di Roma Capitale e Jacopo Emiliani Pescetelli, assessore ai Lavori pubblici del I Municipio.

"Soltanto per puro caso uno dei due alberi - continuano Tempesta e Pescetelli - è rimasto incastrato con alcuni rami che hanno impedito che cadesse nel sottopasso del Lungotevere. A quanto pare il censimento degli alberi annunciato dall’amministrazione Raggi non ha avuto alcun effetto, dato che episodi di questo tipo, ormai, sono all’ordine del giorno nella Capitale".

"La salute degli alberi di Roma non è soltanto una questione ambientale, ma una vera e propria emergenza per la sicurezza dei cittadini dato che ogni giorno viene messa a rischio l'incolumità di passanti e automobilisti. Cosa aspetta l’amministrazione Raggi – conclude la nota - a mettere in campo un piano serio di manutenzione del verde?”.