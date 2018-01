Scomparsa in mare a Capodanno, trovato corpo di Alessia

(Alessia Puppo, da Facebook)

Ritrovato nel pomeriggio il corpo senza vita di Alessia Puppo, la giovane di 33 anni originaria di Strevi, nell'alessandrino, scomparsa la notte di Capodanno dopo essersi gettata in mare ad Albenga in seguito ad un litigio con il fidanzato.

Il cadavere, dopo lunghe ricerche estese a tutto il tratto di mare tra Albenga e Imperia, è stato rinvenuto a poco meno di un miglio dalla costa tra i comuni di Laigueglia e Alassio, avvistata da un elicottero della Guardia Costiera e recuperato da una motovedetta dei Vigili del Fuoco.

LE RICERCHE - Il cadavere è stato avvistato prima dall'elicottero Nemo del Nucleo aereo di Sarzana intorno alle 12:30; le unità navali già in zona della capitaneria di Imperia e Loano hanno proseguito via mare con le ricerche sulla base delle indicazioni fornite, fino al ritrovamento del corpo della ragazza, trasportato nel porto di Alassio alle 15.

Sul posto il dottor Carusi, magistrato di turno, ne ha autorizzato la rimozione e disposto che resti a disposizione dell'autorità giudiziaria presso la camera mortuaria di Zinola, in attesa del riconoscimento formale da parte dei parenti.

LA SCOMPARSA - La giovane era scomparsa ad Albenga dove si trovava la notte di San Silvestro per festeggiare con alcuni amici e il fidanzato l'ultimo dell'anno all'interno di una discoteca della riviera. Poco prima della mezzanotte era nata un'accesa discussione con il compagno, proseguita all'esterno del locale e poi in spiaggia quando all'improvviso la 30enne si era tolta il soprabito e le scarpe gettandosi in mare all'improvviso.

Il primo ad intervenire sul posto era stato un dipendente della discoteca che richiamato dalle grida si era tuffato per provare a raggiungerla per riportarla a riva ma senza riuscirci, per via delle condizioni del mare e della temperatura.