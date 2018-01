Ancona, bimbo di 5 anni morto in casa: interrogato il padre

(Fotogramma)

Un bambino macedone di 5 anni è stato trovato morto in casa a Cupramontana. Secondo quanto riferisce il Corriere Adriatico, intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di soccorso da via Niccolò Bonanni. Sul posto anche i carabinieri che hanno trovato il bimbo esanime a terra: non c'erano tracce di sangue, inutile anche il tentativo durato più di 40 minuti di rianimarlo.

La madre del piccolo che è in attesa di un altro figlio ha cominciato a disperarsi tanto che i sanitari del 118 l'hanno trasportata d'urgenza all’ospedale Urbani di Jesi. La zona intorno a via Bonanni è stata transennata dai Carabinieri, che la stanno piantonando, mentre il padre 24enne del bambino è stato ascoltato dai carabinieri. Il papà è attualmente disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici.