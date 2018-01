La denuncia: "Centro benessere romano vietato a coppie omosex"

Un centro benessere di Roma "vieta l'ingresso alle coppie uomo-uomo". A denunciare il caso, citando anche la struttura in questione e indicando il link alle condizioni per chi vuole aderire all'offerta, presente su Groupon, è il Gay Center, che commenta: "Nonostante oggi esista anche la legge che consente le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, ci sono ancora strutture che discriminano".

"Chiediamo alla sindaca Raggi di far revocare la licenza del centro - dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center -Tutti i locali con licenza pubblica devono rispettare i principi di non discriminazione, per questo auspichiamo un importante e rapido intervento delle istituzioni. Inoltre, chiediamo anche al motore di ricerca Groupon di eliminare le inserzioni di tale centro'', conclude.