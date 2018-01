Donna trovata morta legata e imbavagliata, choc ad Agropoli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato imbavagliato e con le mani legate in un appartamento ad Agropoli, in provincia di Salerno. La donna, ancora in corso di identificazione, è di origini asiatiche. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Agropoli guidati dal comandante Francesco Manna. Il decesso sarebbe avvenuto alcuni giorni fa. Indagano i carabinieri.