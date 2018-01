Troppo grandi per l'altalena, ragazzine multate

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Troppo grandi per andare in due sull'altalena. Due ragazzine sono state multate di 170 euro a testa, mentre giocavano nei giardini di Lea nel comune di Cairo di Montenotte nel savonese. I due verbali, confermano dai vigili, ci sono stati. Il motivo? Le due adolescenti superavano i 12 anni, età massima per l'utilizzo dei giochi nel parco e per cui è prevista una sanzione che può arrivare anche a 500 euro.