Trovato un cadavere nel palermitano

E' giallo a Ficarazzi, nel palermitano, dove un uomo è stato trovato cadavere. La vittima è un 61enne, il cui corpo senza vita è stato scoperto in via Pirandello. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per capire cosa è successo, mentre il medico legale cercherà di accertare le cause che hanno portato al decesso. Ancora poco chiara, infatti, la dinamica dei fatti. L'uomo potrebbe essere rimasto vittima di una violenta lite, che secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiata in strada. Non è chiaro se sia intervenuto per sedare gli animi e abbia avuto un malore o se sia stato colpito. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire quanto successo.