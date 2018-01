Visita a sorpresa del Papa all'ospedale Bambino Gesù

(Foto © "Vatican Media")

Visita a sorpresa di Papa Francesco alla sede decentrata di Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il Pontefice è giunto alle tre del pomeriggio nel nosocomio che si trova a circa 30 chilometri a nord di Roma, proseguendo così l’esperienza dei Venerdì della Misericordia, che hanno caratterizzato il Giubileo straordinario.

Il Papa, come riferisce una nota del Vaticano, "ha visitato i diversi reparti, ha salutato i bambini ricoverati e ha scambiato alcune parole di conforto con i genitori che assistono i loro bambini in queste faticose e dolorose prove".

Il Papa è voluto andare di persona a trovare i 120 piccoli ricoverati nella sede di Palidoro del 'Bambino Gesù', "per salutarli e consegnare a ciascuno un dono e un sorriso", come scrive l'Osservatore Romano, "portando con sé anche un regalo enorme per i genitori: un abbraccio carico di speranza, per incoraggiarli a vivere, accanto ai loro figli, un momento così delicato come il ricovero in un ospedale".

La comunità di medici, infermieri e personale di servizio dell'ospedale pediatrico vaticano si è "presentato al Papa nella sua semplicità, mostrandogli le tre direttrici del proprio servizio: la ricerca scientifica come patrimonio da condividere a beneficio di tutti; l'ospedale come comunità di persone e non solo come logica aziendale; l'apertura verso il mondo per riuscire a curare anche i bambini delle zone più svantaggiate".

Alla vigilia dell'Epifania, è stata "una festa con Papa Francesco, in un clima di accoglienza e di famiglia, di gioia e di serenità pur nella prova; nello stile del Bambino Gesù, un ospedale che costituisce un 'unicum' straordinario, il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa collegato alle maggiori strutture internazionali che però - sottolinea l'Osservatore Romano - mantiene sempre la sua caratteristica di fondo, che viene dall'essere l'ospedale del Papa".

''È stata una visita della tenerezza e della dolcezza. Il Papa più volte si è interiormente commosso, ha fatto qualche battuta con i bambini e incoraggiato le mamme. Ogni tanto il suo sguardo ha incrociato il mio e mi ha detto: 'Quanto dolore, quanto dolore'''. E' quanto ha raccontato la presidente dell'ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc, ai microfoni di Tv2000. ''Papa Francesco - ha raccontato la Enoc - è venuto chiedendomi grande riservatezza e di non pubblicizzare il suo arrivo. Desiderava incontrare i bambini, le famiglie, i medici e gli operatori sanitari. Non ha tralasciato nessuno''. ''Oggi il Papa ha toccato con mano che il suo ospedale fa cosa egregie dal punto di vista della ricerca, proprio oggi - ha ricordato la Enoc - è stato trapiantato il primo bambino con il metodo innovativo della cellula suicida, ma qui c'è anche tanta umanità. Ci sono bambini che vengono ripetutamente per le visite, ci sono casi di grave disabilità, accompagnati da importanti patologie''.