Napoli, giovani aggrediti e accoltellati da gruppo di ragazzini

(Fotogramma)

Due giovani di 19 e 18 anni sono stati aggrediti la scorsa notte in via Giosuè Carducci a Napoli da un gruppo di ragazzini, due dei quali armati di coltello. Entrambi hanno riportato ferite non gravi, il primo al torace e al dorso della mano destra e il secondo al cuoio capelluto, al torace e al braccio destro. Il 19enne si è recato con mezzi propri all'ospedale Loreto Mare dove è stato giudicato guaribile in 8 giorni, mentre il 18enne è stato trasportato, sempre al Loreto Mare, da un mezzo del 118 ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni.

Agli agenti della Polizia di Stato hanno raccontato di essere stati aggrediti alle spalle dal gruppo di ragazzi e hanno anche riferito che, poco prima, avevano avuto un diverbio con un uomo, probabilmente polacco, ubriaco che aveva infastidito la fidanzata del 19enne, circostanza che però non sembra avere collegamenti diretti con l'aggressione.