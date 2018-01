Bari, muore dissanguata cadendo su vetrata

(Fotogramma)

Indagini sulla tragica morte di una neo mamma. I carabinieri di Bari hanno infatti acquisito il video della telecamera posta all'esterno dell'edificio nel quartiere Catino nel quale, sabato notte, una donna di 20 anni è morta dissanguata dopo essere caduta e aver infranto una vetrata di un portone. Le indagini sono coordinate dal pm della Procura del capoluogo pugliese Bruna Manganelli. La caduta è avvenuta mentre la ragazza era all'interno, probabilmente mentre si apprestava a uscire.

Dalle immagini si vede la sua gamba che infrange la vetrata. Insieme a lei c'era il suo compagno, un giovane di 22 anni. I due intorno alle 20 di sabato sera stavano uscendo dalla casa dei genitori. Il ragazzo ha raccontato che avevano litigato poco prima e che, andando via, lei avrebbe perso l'equilibrio finendo contro il portone a vetri. E stato proprio il compagno a soccorrerla, portandola al pronto soccorso con alcuni familiari.

In ospedale, al San Paolo prima e al Policlinico poi, la ragazza è stata medicata e sottoposta a intervento chirurgico ma la ferita era troppo profonda e intorno a mezzanotte è morta. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. L'ipotesi più accreditata sembrerebbe quella di un tragico incidente. Domani mattina il pm conferirà al medico legale Antonio De Donno l'incarico per l'autopsia.