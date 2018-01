Botte a troupe Rai, chiesto processo per Spada

La Procura di Roma ha chiesto il processo per Roberto Spada e Ruben Nelson Alvez Del Puerto, arrestati per l'aggressione alla troupe tv della trasmissione Nemo avvenuta ad Ostia lo scorso novembre. Ai due, accusati di aver aggredito il giornalista Daniele Piervincenzi e il videomaker Edoardo Anselmi, i pm Ilaria Calò e Giovanni Musarò contestano i reati di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. Sia Spada che Nelson Alvez Del Puerto si trovano in due carceri di massima sicurezza: Spada in quello di Tolmezzo, in provincia di Udine, e l'altro in quello di Nuoro, dove è stato trasferito lo scorso 3 gennaio. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 23 gennaio davanti al gup Maria Paola Tomaselli.