Niente sole dopo le feste

Continuano le nevicate sulle Alpi. E dove non nevica, piove. Anche sul resto d'Italia. Il centro depressionario collocato nei pressi delle isole Baleari, che sta richiamando venti di Scirocco sulle nostre regioni, sta infatti favorendo la caduta diffusa di fiocchi.

Su Piemonte e Val d’Aosta la neve cadrà abbondante sopra i 900/1.000 metri con accumuli superiori ai 150/180 cm sopra i 1.500, avvisano gli esperti del sito 'iLMeteo.it'. Sulle Alpi della Lombardia la quota delle nevicate partirà dai 1.500 metri, sul Trentino Alto Adige sopra i 1.400 e sui settori orientali dai 1.500/1.600 metri.

NEVE - Da domani, quote tutte in diminuzione. Nevicherà diffusamente su tutto l’arco alpino centro-orientale sopra i 1.000/1.200 metri. E dove non nevicherà pioverà, avverte ancora 'iLMeteo.it'. Oggi tanta pioggia è attesa in Liguria e Piemonte. Domani le piogge bagneranno anche Marche, Umbria, Lazio e poi Abruzzo e Molise.

PIOGGIA - Mercoledì sarà la volta delle regioni meridionali con piogge diffuse e locali nubifragi sulle coste meridionali del Tirreno. Da venerdì irromperanno venti settentrionali più freschi che porteranno un graduale calo termico su tutte le Regioni.