Salone del libro, indagati Fassino e assessora Parigi

(Fotogramma)

Un avviso di garanzia è stato notificato dalla procura di Torino all'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e all'ex sindaco di Torino, Piero Fassino, nell'ambito dell'inchiesta sul Salone del libro.

E' la stessa assessora ad annunciare in una nota di ''essere stata raggiunta da un avviso di garanzia in merito alle indagini sul Salone Internazionale del libro di Torino e per la nomina del direttore della DMO Piemonte Marketing Scarl''. Parigi esprime, quindi ''la propria fiducia nell'operato della magistratura, cui offrirà la massima collaborazione''.

''Sono assolutamente sereno - commenta Fassino in una nota precisando di aver ricevuto l'avviso nel pomeriggio di oggi - avendo sempre operato nell'interesse della Città di Torino".