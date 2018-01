Caso Regeni, pm Roma a Cambridge

Trasferta a Cambridge per i magistrati della capitale nell’ambito dell’inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.

Il pm Sergio Colaiocco, accompagnato dagli uomini del Ros e dello Sco, e in collaborazione con gli agenti del Cambridgeshire, hanno in programma diversi atti istruttori: tra questi l'audizione della tutor dell'Università di Cambridge, Maha Mahfouz Abdel Rahman, che aveva seguito Regeni nella sua ricerca al Cairo.

Intanto, come richiesto nella rogatoria, la polizia locale sta procedendo all'ascolto degli studenti che si sono recati per motivi di studio in Egitto.