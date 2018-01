Disabile muore di stenti, genitori indagati

(Fotogramma)

Sono indagati i genitori di una donna disabile di 32 anni, di Polignano a Mare, in provincia di Bari, trovata morta il 6 gennaio scorso nella loro abitazione. L'ipotesi di accusa della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese è di abbandono di persona incapace aggravato dalla morte. Sono stati gli stessi genitori a chiamare i carabinieri. La donna potrebbe essere morta di stenti. L'abitazione nella quale viveva è stata trovata in condizioni igieniche molto precarie. Si tratta di una famiglia che era seguita dai servizi sociali e che viveva in condizioni disagiate.