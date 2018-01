'Ndrangheta, 169 arresti tra Italia e Germania

(Foto Fotogramma)

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Crotone stanno notificando 169 provvedimenti restrittivi nei confronti di appartenenti alla ‘ndrangheta e loro favoreggiatori. Al centro delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, le attività criminali della cosca Farao-Marincola, una delle più potenti cosche calabresi con ramificazioni anche nel nord Italia (in particolare Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia) e in Germania.

Documentata l'infiltrazione mafiosa in diversi settori economici e imprenditoriali, sia in Italia sia all'estero, che ha consentito all'organizzazione di strutturarsi come una vera e propria holding criminale capace di gestire affari economici per milioni di euro. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle 10.30, presso la sede della Procura della Repubblica di Catanzaro.