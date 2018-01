Roma, Marra rinviato a giudizio per caso nomine

(Foto Fotogramma)

E’ stato rinviato a giudizio Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi , accusato di abuso d'ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio. A deciderlo il gup di Roma Raffaella De Pasquale al termine dell’udienza preliminare che si è svolta questa mattina. L’inizio del processo è stato fissato per il 20 aprile davanti all’ottava sezione.

Il Comune di Roma non si è costituito parte civile nel procedimento. Per la stessa vicenda la Raggi, ha chiesto e ottenuto, tramite i suoi legali, il giudizio immediato fissato per il prossimo 21 giugno. Il tribunale di Roma ha infatti accolto la scorsa settimana la richiesta di giudizio immediato per la sindaca: la procura il 28 settembre scorso ha chiesto per lei il rinvio a giudizio con l'accusa di falso sempre in relazione alla nomina di Renato Marra. Secondo l'accusa, in particolare, la sindaca avrebbe mentito all'Anticorruzione del Comune sulla nomina.