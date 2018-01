Sestriere, donna muore su ambulanza bloccata

(FOTOGRAMMA)

Una donna colpita da emorragia cerebrale è deceduta la scorsa notte sull’ambulanza che da Sestriere la stava trasportando d’urgenza in ospedale a Susa.

Il mezzo di soccorso è stato bloccato per qualche minuto tra Sestriere e Cesana da un albero caduto di traverso a causa dell’abbondante nevicata. Per liberare il tratto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ma per la donna di circa 70 anni, le cui condizioni erano apparse già molto gravi ai soccorritori, non c’è stato nulla da fare. La signora quando è arrivata al pronto soccorso era priva di vita.

“Non è detto che se anche la strada fosse stata libera la signora avrebbe potuto essere salvata - spiega all’AdnKronos il presidente della Croce Rossa di Bardonecchia - l’emorragia cerebrale è una patologia che richiede tempi di intervento molto rapidi. Io non ero presente ma mi è stato detto che la signora era apparsa in condizioni gravi non appena i soccorsi erano giunti sul posto”.

I SOCCORSI - A quanto si legge in una nota, i soccorritori del 118 inviati dalla centrale operativa del 112 e giunti sul posto con un mezzo 4x4 dotato di defibrillatore automatico Aed, appena arrivati a destinazione informavano la centrale della gravissima situazione clinica della paziente e procedevano a praticare le prime manovre sostenendo la respirazione mediante somministrazione di ossigeno e applicazione di Aed, mentre la centrale del 118 inviava un ambulanza medicalizzata.

IL TRASPORTO - All'arrivo del mezzo di soccorso avanzato, prosegue la nota, veniva confermata la gravità della situazione che risultava in via di peggioramento durante il tragitto verso l'ospedale di Susa. La paziente veniva supportata con manovre mediche avanzate per tutto il tempo del trasporto, che è risultato alquanto difficoltoso e complicato per le avverse condizioni meteo.