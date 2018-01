Slavina su condominio, paura a Sestriere

(Foto valsusaoggi.it)

Una valanga si è staccata invadendo la scorsa notte a Sestriere, in Alta Val Susa, un condominio di cinque piani, composto da 89 appartamenti, per lo più monolocali e seconde case. Solo 15 di questi erano abitati al momento della slavina, che è penetrata al primo piano e nel seminterrato rompendo porte e finestre e invadendo alcuni appartamenti e parti comuni dell’edificio. In pratica, a causa delle forti nevicate di questi giorni, una valanga si è staccata da una collinetta a monte dell'edificio danneggiando una quindicina di appartamenti.

Immediati sono scattati i soccorsi: vigili del fuoco e carabinieri hanno evacuato tutte le 29 persone che si trovavano nel condominio. che sono state fatte uscire tramite un passaggio nel garage. Nessuno è rimasto ferito ma il condomino è stato dichiarato inagibile. Gli evacuati sono ora ospitati in alcune strutture alberghiere a spese del Comune.

Nel pomeriggio sarà effettuato il sopralluogo tecnico all'interno del condomino. A renderlo noto, colloquiando con l'Adnkronos, il sindaco del Comune dell'Alta Valsusa, Valter Marin che sottolinea: ''Siamo a 2 metri di quota, la neve d'inverno per noi è normale, non ci fa paura anche se, certo, questa notte, un po' di spavento c'è stato. Per fortuna, però, tutto si è concluso senza danni alle persone, nessun ferito neppure in maniera lieve, anche l'edificio non evidenzia pericoli strutturali ma danni ai serramenti che nella verifica tecnica di questo pomeriggio verranno valutati e si lavorerà per risolverli''.

''Quello che è accaduto - prosegue il primo cittadino - è stato un imprevisto che fortunatamente non è paragonabile ad altre tragedie che si sono verificate in altri posti. Al momento il paese non è isolato perché resta chiusa per precauzione la strada da Pragelato e Sestriere, in Val Chisone, ma è stata riaperta quella da Cesana a Sestriere, sul versante valsusino, e anche le scuole chiuse ieri e oggi domani dovrebbero riaprire''. ''Al momento continua a nevicare ma secondo le previsioni la perturbazione dovrebbe esaurirsi in tarda mattinata - conclude Marin - ci auguriamo, quindi, che a breve la situazione torni alla completa normalità in modo che chi verrà a sciare nelle prossime settimane troverà un paradiso''.

L'ondata di maltempo che sta creando disagi a causa delle precipitazioni diffuse di pioggia e neve riguardano sia il Piemonte che la Valle D'Aosta. Continua a nevicare nelle aree montane del torinese dove il rischio valanghe è a livello 5. Rischio valanghe 'molto forte' anche in Valle d'Aosta, in particolare nelle vallate del Gran Paradiso, Lys, Valtournenche, Cervinia e Ayas, dove a causa delle abbondanti nevicate sono chiuse le strade che portano a Cervinia e Cogne e diversi tratti di strade regionali. In Valle è prevista neve ancora per l'intera mattinata poi dovrebbero verificarsi le prime schiarite.

A Cervinia, isolato per il pericolo valanghe, un turista russo di 64 anni, colpito da infarto, è stato salvato grazie a uno spartineve. Dopo essere stato visitato dal medico del paese che ha constatato l'infarto, è stato trasportato ad Aosta con un mezzo dei volontari del Soccorso di Cervinia, assistiti dalle guide del Soccorso alpino e tutti dotati del dispositivo Artva. La strada è stata liberata da una ruspa e il mezzo dei volontari con il paziente a bordo ha effettuato un 'rendez-vous' con un ambulanza del 118 di Chatillon. Il turista è stato quindi ricoverato nell'Unità di terapia coronarica dell'ospedale Parini di Aosta e le sue condizioni sono stabili.