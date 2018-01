'Vatican News' boom sui social

Una community che supera 4 milioni di utenti tra Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A rendere nota la cifra è un comunicato della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano, per la quale "è anche questo un ulteriore esito della riorganizzazione dei canali social della Santa Sede unificati sotto il logo 'Vatican News' lanciato nelle settimane scorse".

In particolare, "il varo di una Global Page su Facebook ha consentito di aggregare oltre 3 milioni di follower, i quali hanno la possibilità di consultare le pagine delle sei lingue attualmente disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Per monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria vaticana per la Comunicazione, "il rafforzamento della nostra presenza sui social network costituisce uno degli effetti del grande processo di riforma dei media vaticani in corso di completamento ed è certamente un effetto positivo raggiunto grazie all’intenso impegno dei nostri giornalisti e dei nostri tecnici".

Prosegue Viganò: "Come operatori della comunicazione, secondo la logica della Chiesa in uscita, tutti siamo chiamati a stare in mezzo alla gente. Oggi questo vuol dire abitare le reti sociali e internet con convinzione e responsabilità. Quindi, deve essere molto chiara la nostra prospettiva che esige di mettere al centro la persona, la relazione, la cultura dell’incontro e, solo in ultima battuta, la tecnologia".