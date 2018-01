Biglietti Lotteria, cosa devi fare se hai vinto

(Foto dal sito Agipro)

Come ogni anno, l'estrazione dei numeri fortunati della Lotteria Italia è avvenuta il 6 gennaio. Nel caso in cui foste tra quelli che hanno vinto, ricordatevi che i biglietti vincenti, integri e in originale devono essere presentati entro 180 giorni all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. – viale del Campo Boario 56/d 00154 Roma – o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi a mezzo raccomandata A/R indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I biglietti possono essere presentati anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo: in tal caso la banca provvede al ritiro del tagliando vincente e al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando apposita ricevuta.