Tenta furto prendendo a picconate il bancomat

Ha preso a picconate il bancomat dell'ufficio postale di Ferentino nel frusinate con l'intento di rubare i soldi, contenuti all'interno. Un 35enne, già noto per reati contro la persona, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per tentato furto aggravato. Il piccone è stato sottoposto a sequestro, mentre l'arrestato è stato portato in carcere, nella Casa Circondariale di Frosinone.