Casetta di legno in fiamme, morta 82enne

(Foto Fotogramma)

Tragedia ad Albenga, in provincia di Savona, dove una donna di 82 anni è morta questa mattina nell'incendio della sua abitazione, nei pressi di viale Che Guevara. Ancora ignote le cause dell'incendio che si è propagato velocemente nella casetta in legno, simile a un bungalow, all'interno della quale viveva l'anziana.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che al suo arrivo non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, forse svenuta per via del fumo sprigionato dal rogo.I pompieri hanno completato la bonifica e avviato le indagini, delle quali si occupano i carabinieri, per chiarire che cosa abbia scatenato le fiamme.